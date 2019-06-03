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Шведская биатлонистка Магнуссон из-за операции пропустит около шести месяцев

Шведская биатлонистка Магнуссон из-за операции пропустит около шести месяцев
Другие / Биатлон 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года шведская биатлонистка Анна Магнуссон сообщила, что она перенесла операцию на руке.

Незадолго до чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) 24-летняя спортсменка почувствовала боль в левом запястье, которая не прекращалась. После того как у Магнуссон было диагностировано повреждение связки, шведка согласилась на хирургическое вмешательство.

«С этим нужно было что-то делать. Я рисковала усугубить травму, если бы отказалась от операции. Пока я не могу держать в руках винтовку и бегать с двумя палками», — приводит слова Магнуссон SVT.

Ожидается, что восстановление спортсменки займёт около шести месяцев. Магнуссон сможет возобновить тренировки не раньше сентября.

Магнуссон завоевала бронзу мужской эстафеты на чемпионате Швеции по биатлону

Источник: SVT

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