Шведская биатлонистка Магнуссон из-за операции пропустит около шести месяцев
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года шведская биатлонистка Анна Магнуссон сообщила, что она перенесла операцию на руке.
Незадолго до чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) 24-летняя спортсменка почувствовала боль в левом запястье, которая не прекращалась. После того как у Магнуссон было диагностировано повреждение связки, шведка согласилась на хирургическое вмешательство.
«С этим нужно было что-то делать. Я рисковала усугубить травму, если бы отказалась от операции. Пока я не могу держать в руках винтовку и бегать с двумя палками», — приводит слова Магнуссон SVT.
Ожидается, что восстановление спортсменки займёт около шести месяцев. Магнуссон сможет возобновить тренировки не раньше сентября.
Магнуссон завоевала бронзу мужской эстафеты на чемпионате Швеции по биатлону
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