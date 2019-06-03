Зайцева: позвала бы к себе в напарники на телепередачу о биатлоне Губерниева

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, которая работала экспертом на телевидении во время Универсиады в Красноярске, призналась, что не отказалась бы вести передачу о биатлоне.
«Это серьёзный труд. Чтобы заниматься этим и в дальнейшем, нужно учиться, ставить речь, чувствовать зрителей. Конечно, как эксперт, я знаю многое и могу этим поделиться, но если делать что-то, то делать это надо максимально хорошо.
Вести телевизионную программу о спорте? Думаю, не про спорт, а про биатлон. Для того чтобы просто вести спортивную программу, нужно разбираться во многих видах. Хотя в биатлоне на телевидении такая конкуренция, что я точно потеряюсь на этом фоне (смеётся).
Мог бы стать моим соведущим Дмитрий Губерниев? А он ко мне пойдёт? Я бы его к себе в напарники позвала.
Название? Ну, давайте помечтаем и назовём её «Биатлон с Ольгой Зайцевой», — приводит слова Зайцевой RT.
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