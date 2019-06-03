Погорилая дала полезные советы начинающим фигуристам

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, что нужно знать родителям, которые отдают ребёнка в секцию фигурного катания.

«Дети, которые начинают заниматься фигурным катанием, приходят в секцию по желанию родителей. Когда я начинала карьеру, ещё не было принято ставить на коньки в 3 года — коньков такого размера попросту не было. Поэтому я вышла на лёд в четыре. Первое время дети разучивают, как правильно кататься и падать, делают простейшие элементы. У меня лично никогда не было проблем с тем, чтобы понять указания тренера. Думаю, что ничего сложного в том, чтобы донести до ребёнка выполнение простейших элементов, нет. Я сама сейчас работаю тренером вместе с мужем и не вижу поводов кричать на детей. Если тренер повышает голос на ребенка, то нужно пообщаться с ним на эту тему.

Работа тренера и родителей — это тандем. Если кто-то из них недорабатывает, то ничего не получится. Тренер может и должен давать рекомендации по питанию и правильному восстановлению ребенка. Если у юного фигуриста, например, лишний вес, это может привести к травмам. Поэтому родители должны следить за питанием ребёнка.

Если у ребёнка есть перспективы, то родителю надо быть готовым пожертвовать многим — это и время, и деньги. Когда мне было лет 11-12, то помимо моих тренировок родители просили руководство школы предоставить нам лёд для индивидуальных занятий, где я тренировалась с тренером по скольжению. Специалиста, ясное дело, нужно было оплачивать. Родители вложили в мою подготовку много средств, ведь помимо оплаты специалистов нужно покупать коньки — а они недешёвые — и костюмы.

Фигурное катание — травмоопасный спорт. У меня, например, был перелом позвоночника. Травмы, безусловно, будут сказываться как на карьере, так и в обычной жизни после её завершения. К этому нужно быть готовым. Нужно уделять внимание не только технике выполнения тех или иных элементов, но и уметь правильно падать, а также делать различные упражнения по укреплению различных мышц, чтобы этих травм избежать", — цитирует Погорилую Sport24.