Тягачёв: для Ласицкене и Шубенкова пропуск ОИ-2020 будет настоящей трагедией

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв выразил своё мнение по поводу статьи в британской газете Sunday Times о возможном отстранении российских легкоатлетов от участия в Играх 2020 года.
«Если подозрения в фальсификации доказательств в деле о пропуске Лысенко трёх допинг-тестов подтвердятся, вряд ли кто-то из наших легкоатлетов поедет на Олимпийские игры. И это будет огромная потеря, учитывая сколько медалей разыгрывается в этой дисциплине и какой потенциал есть у наших молодых спортсменов. Мы не досчитаемся минимум трёх-четырех медалей, а для таких спортсменов, как Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, это станет настоящей трагедией», — цитируют Тягачёва «Известия».
Ранее стало известно, что Россия может быть отстранена от Игр-2020 из-за скандала с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, который был отстранён за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении расследования обнаружились расхождения между устными показаниями Лысенко и предъявленными доказательствами, что было расценено как попытка фальсификации. Данилу грозит дисквалификация на четыре года. Выяснилось, что к фальсификации были причастны чиновники из Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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