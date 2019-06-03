«Чемпионат» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

В Radisson Resort Zavidovo прошло одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности — программа и форум «Лучшие социальные проекты России». В этом году, как и прежде, в конкурентной борьбе сошлись мировые корпорации как из России, так и со всего мира.



Спортивный портал «Чемпионат» стал одним из лауреатов в номинации «Социальные ответственные СМИ», получив награду за проект «Спорт детям». Проект призван познакомить детей из неблагополучных семей и детских домов с миром спорта высших достижений. Дети получают возможность попасть на крупные соревнования, в закрытые для общего доступа помещения спортивных арен: раздевалки, подтрибунные помещения. Должное внимание ребятам уделяют и спортсмены. Они на личном примере показывают, как важно не боятся трудностей и идти к поставленным целям.



Среди лауреатов также организации и компании АО «Русская медная компания», СПАО «Ингосстрах», ПАО «ГМК „Норильский никель“, BIOCAD, ПАО «Сбербанк», Экспертный центр „Движение без опасности“, Благотворительный фонд „Память Поколений“, Проект „Теперь так“, Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям „Гольфстрим“, Ассоциация волонтерских центров, Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке „Подари солнечный свет“, Департамент здравоохранения города Москвы и др.



Ежегодная программа и форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, приглашает к диалогу все структуры и позволяет обмениваться опытом реализации проектов.

Светлана Зейналова