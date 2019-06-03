Муллина одержала победу в прыжках с шестом на международном турнире в Венгрии

Российская легкоатлетка Ольга Муллина одержала победу в прыжках с шестом на международном турнире в Татабанье (Венгрия).

26-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 4,57 метра, превзойдя на 22 см свой результат, показанный на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме 30 мая. Второе место заняла чешка Романа Малачова, третьей стала белорусская спортсменка Ирина Жук. Оба призёра взяли высоту 4,45 м, но Жук уступила Малачовой по количеству попыток.

В 2018 году Муллина стала победительницей чемпионата России.

Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.



Лёгкая атлетика. Международный турнир в Татабанье, Венгрия

Прыжки с шестом. Женщины

1. Ольга Муллина (Россия) – 4,57.

2. Романа Малачова (Чехия) – 4,45.

3. Ирина Жук (Беларусь) – 4,45.