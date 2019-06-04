Туктамышева — о Самодуровой: если у Сони проблемы, всегда постараюсь помочь

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с чемпионкой Европы – 2019 Софьей Самодуровой. Спортсменки вместе тренируются в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

«Есть много примеров, когда дружба заканчивалась из-за конкуренции. Не только в спорте. Но именно здоровое соперничество мотивирует нас на достижение результатов. Вид спорта у нас индивидуальный, но мы всё равно как одна команда. Представляем одну школу фигурного катания и катаемся у одного тренера.

Любим просто поговорить. Иногда это типичные для многих девушек разговоры на отвлечённые темы: о косметике, моде, каких-то интересных событиях. Стараюсь давать ей профессиональные советы. Понятно, что больше всего разговоров об общем для нас обеих деле – о фигурном катании. Пока это то, что занимает большую часть жизни, поэтому всегда есть что обсудить. Приятно, когда сам дорос до такого уровня мастерства, что твои советы могут быть полезны другим.

Если у Сони возникнут какие-то сложности или проблемы, и она обратится ко мне с вопросом – я всегда выслушаю и постараюсь помочь.

Что помогает сохранить дружбу, несмотря на конкуренцию? Секрет очень простой – его нет! Тут всё зависит от людей и их внутренних качеств. Думаю, что дело в этом. Надо уметь радоваться за других», – приводит слова Туктамышевой «Спорт Бизнес Online».