Самодурова — о дружбе с Туктамышевой: Лиза мне фактически как старшая сестра

Чемпионка Европы – 2019 по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала о дружбе с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой. Спортсменки вместе тренируются в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.



«У нас очень дружная группа. Мы все друг друга поддерживаем и чувствуем эту поддержку. Она очень помогает.

Мы с Лизой часто смеемся, у нас свои шутки. Поддерживаем друг друга и без хорошего настроения на тренировку не выходим. Лиза мне фактически как старшая сестра.

Что помогает сохранить дружбу, несмотря на конкуренцию? Мы просто не думаем об этом. Ни я, ни она не зацикливаемся на том, что нужно сохранить дружбу во что бы то ни стало. Нужно просто общаться нормально, и всё будет хорошо. Вот и мы нормально общаемся», — приводит слова Самодуровой «Спорт Бизнес Online».