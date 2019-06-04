Ягудин: если застряну в лифте с Плющенко, то позову к нам в компанию Джигурду

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопросы издания Star Hit.

«Раздражают люди... просто фактом своего присутствия. Когда хамят или лезут туда, куда не следует, стараются везде вставить пять копеек. Такие, наверное, никому не нравятся.

В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за... женщин. Лет через двадцать в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется.

Мечтаю, чтобы Лиза и Мишель стали... адвокатами либо пластическими хирургами. И то и другое в быту пригодится.

В последний раз плакал, когда... младшая назвала меня ослом. Обидно!

Если обнаружу у себя в ванной Никиту Джигурду, то... позвоню Марине Анисиной — пусть забирает своё сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов.

Если буду весить 100 кг, то... застрелюсь. Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким ещё и неудобно.

Самая обидная ложь, которую когда-либо слышал в свой адрес, — ... это когда Татьяна Анатольевна Тарасова говорит, что у меня прямые и стройные ножки. Именно в такой формулировке!

Супруга ругает, когда... начинаю что-то делать по дому — готовить, убирать, вешать картины, разбирать краны, собирать мебель. Вот такая: другие заставляют мужей гвозди забивать, а моя бережет.

В последний раз я сэкономил на... Тане, не купив сумочку. Вот такой я гадкий.

Хоть и трудно поверить, но порой жена... меня бьёт. Хорошо, она не боксёр, а стройная и хрупкая фигуристка.

Если застряну в лифте с Евгением Плющенко, то... позову к нам в компанию Никиту Джигурду, который до этого был у меня в ванной».