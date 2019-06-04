Сидорова: мне было больно за Женю Медведеву

Пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы российская кёрлингистка Анна Сидорова прокомментировала непопадание её команды на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнхчане.

«Знаете, если бы каждый спортсмен и тренер мог объяснить, что происходит и почему не получается победить, то все были бы чемпионами. К сожалению, так не бывает. Даже если кто-то говорит, что на 100 процентов уверен – он знает, что если бы сделал вот так, то дальше было бы так. Или вот именно в этом кроется причина неудачи. Да ты не знаешь, что было бы, если. Ну серьёзно. Никто не знает. Такова жизнь. Поэтому говорить, что мы нашли причину – нет. Говорить, что мы не хотели – смешно, даже не стоит начинать. Что для нас это был удар – да. И слёз было пролито немало. Для каждой из нас это был маленький конец света. Ничего не хотелось, была апатия. Даже не знаю, сколько это продолжалось. Меня лично спасло то, что я в какой-то момент переключилась на комментирование.



Честно говоря, в какой-то момент я остановилась и думаю: “А я вообще готова поехать в Корею? Быть там и одновременно не быть там”. Это было непросто. Но я справилась. И даже не прослезилась на этой Олимпиаде. Хотя нет – было, но в момент, не связанный с кёрлингом. А когда смотрела выступление Жени Медведевой и видела её напряжение после произвольной программы. Когда она уже откатала, мне казалось, что Женя выиграет золотую медаль, но судьба распорядилась по-другому. Вот тогда было больно за неё и тяжело. Потому что я знаю, каково это. Пройти через это всё и победить себя – для любого спортсмена это самое сложное. Когда вы видите, что спортсмен прыгает, вскидывает руки – это не радость оттого, что ты победил соперника. Это радость оттого, что ты победил себя. Это самое дорогое ощущение. То, ради чего мы всё и делаем», — цитирует Сидорову «Команда России».

Фигуристка Евгения Медведева на Играх в Пхёнхчане завоевала две серебряные награды.