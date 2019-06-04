Биатлонист Латыпов обвенчался с супругой

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обвенчался с супругой Дарьей. Они поженились в конце апреля 2018 года. Церемония прошла в Самарской области.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Латыповой.

25-летний Латыпов — чемпион зимней Универсиады 2019 года, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров, чемпион России по летнему биатлону.

За сборную России в Кубке мира он дебютировал 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на первом этапе в Поклюке и занял 99-е место. Первые кубковые очки он заработал в индивидуальной гонке в Кэнморе 7 февраля 2019 года (15-е место).

Латыпов вошёл в основной состав сборной России для прохождения централизованной подготовки к следующему сезону. В команду также попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Антон Бабиков.