Биатлонист Латыпов обвенчался с супругой

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обвенчался с супругой Дарьей. Они поженились в конце апреля 2018 года. Церемония прошла в Самарской области.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Латыповой.
25-летний Латыпов — чемпион зимней Универсиады 2019 года, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров, чемпион России по летнему биатлону.
За сборную России в Кубке мира он дебютировал 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на первом этапе в Поклюке и занял 99-е место. Первые кубковые очки он заработал в индивидуальной гонке в Кэнморе 7 февраля 2019 года (15-е место).
Латыпов вошёл в основной состав сборной России для прохождения централизованной подготовки к следующему сезону. В команду также попали Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Александр Поварницын, Антон Бабиков.
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