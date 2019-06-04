Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

ВАДА внедрило анализаторы для контроля спортсменов во все лаборатории мира

ВАДА внедрило анализаторы для контроля спортсменов во все лаборатории мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщает, об одновременном внедрении идентичных гематологических анализаторов во всех аккредитованных и одобренных лабораториях по всему миру. Агентство пошло на такой шаг для дальнейшего повышения точности и согласованности допинг-контроля, проводимого в рамках Программы биологических паспортов спортсменов.

«Это ещё один существенный шаг вперёд в продолжающемся развитии программы биологических паспортов по всему миру. Важно, что мы получим возможность контролировать пробы спортсменов по всему миру», — заявил исполнительный директор ВАДА по науке Оливье Рабин.

Образцы крови, взятые у спортсменов в рамках программы, анализируются в 30 аккредитованных антидопинговым агентством лабораториях по всему миру.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент