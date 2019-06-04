ВАДА внедрило анализаторы для контроля спортсменов во все лаборатории мира

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщает, об одновременном внедрении идентичных гематологических анализаторов во всех аккредитованных и одобренных лабораториях по всему миру. Агентство пошло на такой шаг для дальнейшего повышения точности и согласованности допинг-контроля, проводимого в рамках Программы биологических паспортов спортсменов.
«Это ещё один существенный шаг вперёд в продолжающемся развитии программы биологических паспортов по всему миру. Важно, что мы получим возможность контролировать пробы спортсменов по всему миру», — заявил исполнительный директор ВАДА по науке Оливье Рабин.
Образцы крови, взятые у спортсменов в рамках программы, анализируются в 30 аккредитованных антидопинговым агентством лабораториях по всему миру.
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