Медведева призвала россиян провести отпуск в Японии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что находится в восторге от Японии и призвала посетить эту страну.



«Я не скрываю своей любви к Японии! Это сказочная страна! Вы только представьте: на 10 000 квадратных метрах раскинулся музей цифрового искусства teamlab Planets TOKYO, инсталляции его впечатляют! Там можно походить по самой настоящей — не виртуальной воде, понаблюдать за галлографическими карпами, за движением цветов, порисовать на водной поверхности. А ещё полежать, посидеть на цветных лучах или потрогать волшебные трехмерные водопады, способов выражения себя множество! Можно запустить свою звезду во Вселенную со смартфона, потрясающе!

Особенное впечатление на меня произвело трёхмерное пространство, заполненное гигантскими сферами, которые плавают в разных подсветках. Люди могут дотронуться до сферы, и тогда она поменяет свой цвет. В этом музее весело, я провела в нём несколько часов и совсем не пожалела! Приезжайте в Японию, ваш отпуск станет незабываемым. Это правда другой мир!" — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.