Российские ватерполистки обыграли Канаду на старте Суперфинала Мировой лиги

В Будапеште (Венгрия) сегодня, 4 июня, стартовал Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женских команд. В стартовом поединке группы B сборная России обыграла Канаду в серии послематчевых пенальти — 19:17 (15:15 — в основное время).

В ходе встречи подопечные Александра Гайдукова уступали соперницам с разницей в три мяча, но смогли отыграться и даже выйти вперёд. Однако за 6 секунд до конца матча бросок Моники Эггенс принёс канадской команде ничью в основное время. По пенальти сильнее оказались россиянки — 4:2.

В составе российской команды дублями отметились Анастасия Симанович, Мария Берснёва, Алёна Сержантова, Екатерина Прокофьева и Ольга Горбунова. По одному мячу в ворота соперниц отправили Анна Тимофеева, Эльвина Каримова, Дария Герзанич, Ольга Горбунова и Татьяна Толкунова. Самой результативной в составе сборной Канады стала Кира Кристмас. На её счету 4 мяча.

Сегодня будут сыграны ещё три матча. В группе А Нидерланды встретятся с Китаем. Далее состоится официальная церемония открытия соревнований. Затем в группе B команда США сыграет с Венгрией. В заключительном матче игрового дня зрители увидят противостояние ещё двух сборных из группы А — Австралии и Италии.

Групповой этап продлится до 6 июня. После этого стартует плей-офф. Финальный матч состоится 9 июня. Победитель турнира получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года.

Сборная России, которая выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.

Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия

Женщины. Групповой этап. Группа B. 1-й тур

Россия — Канада – 19:17 (3:3, 4:3, 1:5, 7:4, по пенальти — 4:2).