Чемпионка США по фигурному катанию будет тренироваться в группе Мишина

Чемпионка США—2018 по фигурному катанию Брэди Теннелл в новом сезоне будет тренироваться в группе прославленного тренера Алексея Мишина. Информацию об этом подтвердил сам специалист.

«У меня есть опыт работы с иностранцами. В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер. Сейчас мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов – Мишина и Прокофьевой. Инициатива исходила от Теннелл.

Будут ли с нами работать другие иностранные фигуристы? Будут, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира—2018 японка Вакаба Хигути. В этом её, к сожалению, не будет – она болеет. С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощённое понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршевеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».