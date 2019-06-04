Чемпионка США по фигурному катанию будет тренироваться в группе Мишина

Чемпионка США—2018 по фигурному катанию Брэди Теннелл в новом сезоне будет тренироваться в группе прославленного тренера Алексея Мишина. Информацию об этом подтвердил сам специалист.
«У меня есть опыт работы с иностранцами. В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер. Сейчас мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов – Мишина и Прокофьевой. Инициатива исходила от Теннелл.
Будут ли с нами работать другие иностранные фигуристы? Будут, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира—2018 японка Вакаба Хигути. В этом её, к сожалению, не будет – она болеет. С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощённое понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршевеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами», — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».
- 4 июня 2019
-
19:47
-
19:31
-
18:45
-
18:36
-
17:56
-
16:54
-
16:17
-
15:14
-
15:13
-
14:50
-
13:24
-
12:43
-
11:45
-
10:52
-
09:57
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 3 июня 2019
-
23:45
-
23:11
-
22:36
-
22:28
-
22:06
-
20:58
-
20:20
-
20:16
-
19:56
-
19:21
-
18:54
-
18:43
-
18:25
-
18:02
-
17:52
-
17:26
-
16:40