Россиянка Лагно обыграла украинку Музычук на шахматном турнире претенденток ФИДЕ

В Казани состоялся четвёртый тур турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Россиянка Екатерина Лагно чёрными фигурами выиграла у украинки Марии Музычук. В других встречах тура россиянка Валентина Гунина уступила грузинке Нане Дзагнидзе, россиянка Александра Костенюк сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи, а украинка Анна Музычук разошлась миром с Александрой Горячкиной из России.

Положение после 4 туров

1. Нана Дзагнидзе — 3,5

2. Александра Горячкина — 3

3. Тань Чжунъи — 2,5

4. Екатерина Лагно — 2

5. Валентина Гунина, Александра Костенюк — по 1,5

Призовой фонд турнира составляет € 200 тыс. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, Призовой фонд матча составит € 500 тыс., что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.