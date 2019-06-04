Сборная России по плаванию на открытой воде определилась с составом на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по плаванию на открытой воде по результатам национального первенства определил состав команды, которая в июле выступит на чемпионате мира по водным видам спорта.
Условия отбора выполнили девять спортсменов — пять женщин и четыре мужчины. Мария Новикова, Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев выступят на двух личных дистанциях, а также наверняка в эстафете, сообщает «Весь спорт».
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года будет проходить с 12 по 28 июля в Кванджу (Республика Корея).
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу, Республика Корея
Состав сборной России по плаванию на открытой воде
Женщины
5 км. Мария Новикова, Валерия Ермакова
10 км. Мария Новикова, Анастасия Крапивина
25 км. Софья Колесникова, Анастасия Басалдук
Мужчины
5 км. Кирилл Абросимов, Денис Адеев
10 км. Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев
25 км. Евгений Дратцев, Кирилл Беляев
Эстафета
Состав будет сформирован по результатам личных стартов.
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