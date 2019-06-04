Сборная России по плаванию на открытой воде определилась с составом на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по плаванию на открытой воде по результатам национального первенства определил состав команды, которая в июле выступит на чемпионате мира по водным видам спорта.

Условия отбора выполнили девять спортсменов — пять женщин и четыре мужчины. Мария Новикова, Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев выступят на двух личных дистанциях, а также наверняка в эстафете, сообщает «Весь спорт».

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года будет проходить с 12 по 28 июля в Кванджу (Республика Корея).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу, Республика Корея

Состав сборной России по плаванию на открытой воде



Женщины

5 км. Мария Новикова, Валерия Ермакова

10 км. Мария Новикова, Анастасия Крапивина

25 км. Софья Колесникова, Анастасия Басалдук



Мужчины

5 км. Кирилл Абросимов, Денис Адеев

10 км. Кирилл Абросимов, Евгений Дратцев

25 км. Евгений Дратцев, Кирилл Беляев

Эстафета

Состав будет сформирован по результатам личных стартов.

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