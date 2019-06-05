Победитель четырёх Гранд-туров велогонщик Нибали перейдёт в Trek-Segafredo

Итальянский велогонщик Винченцо Нибали, с 2017 года выступающий за команду Мирового тура Bahrain Merida, в новом сезоне перейдёт в американский коллектив Trek-Segafredo. По правилам Международного союза велосипедистов (UCI), контракты по ходу сезоне нельзя подписывать до 1 августа. Однако владелец Trek-Segafredo Массимо Дзанетти сказал, что достиг договорённости с итальянским спортсменом.

«Я подписал Винченцо Нибали. Мне очень этого хотелось, и наконец удалось сделать.

Мы построим команду высокого уровня вокруг него. Надеюсь, он одержит еще несколько хороших побед. Я заметил, что всем гонщикам, даже если это кажется парадоксом, нужен покровитель, эдакий папа. Теперь команды стали более интернациональными, у них много менеджеров, но нам нужны семейные отношения. Здесь Нибали найдёт всё это, и мы создадим команду высокого уровня вокруг него.

Он сразу сказал мне: «Мне 34 года, и я молод». Он по-прежнему свеж и мотивирован. Уверен, Нибали сможет выступать ещё как минимум два года на высшем уровне. Он цепкий, серьёзный и у него есть сила воли. Винченцо доказал это, вернувшись после травмы, полученной на Туре — 2018», – приводит слова Дзанетти Cycling News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

На «Джиро д’Италия» — 2019 Нибали стал вторым в генеральной классификации. Он уступил победителю эквадорскому велогонщику Ричарду Карапасу из команды Movistar 1 минуту и 5 секунд.

Итальянец является победителем всех трёх Гранд-туров. Он дважды выигрывал «Джиро д’Италия» (2013, 2016) и по разу первенствовал на «Тур де Франс» (2014) и «Вуэльте» (2010).