«Локомотив», ЦСКА и «Кристалл» одержали победы в матчах КЕЧ по пляжному футболу

На Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу состоялись очередные матчи группового этапа. Московские ЦСКА и «Локомотив», а также «Кристалл» из Санкт-Петербурга одержали победы в матчах. А вот московский «Спартак» и саратовская «Дельта» своим соперникам уступили.

В группы J «Локомотив» со счетом 7:0 обыграл португальский клуб «Кошта-де-Капарика». У москвичей дублями отметились Борис Никоноров и Николай Крышанов. По голу на счету Нуритдина Мамадиева, Льоренца Леона Гомеса и Остапа Федорова.



ЦСКА во втором туре группы K разгромил греческую «Кефаллинию» со счётом 12:3.

«Кристалл» обыграл «Динамо» (Батуми) в группе D — 5:1. В составе питерского клуба дубль на счету Кирилла Романова. По мячу в ворота соперника отправили Владислав Жариков, Дмитрий Шишин и Маурисиньо.

«Спартак» потерпел поражение от «Браги». Встреча третьего тура группы В завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.



В третьем туре группы С «Дельта» проиграла лиссабонскому «Спортингу» — 5:4. У

Саратовцев два гола забил Тангер Насименто, по одному разу отличились Анатолий Перемитин и Руи Филипе Коимбра.