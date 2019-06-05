Сборная России по регби проиграла Уругваю в Кубке наций

Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Уругвая в стартовом матче Кубка наций в Монтевидео (Уругвай) со счётом 26:48.

В состав команды России на эту встречу вошли: Андрей Поливалов, Евгений Матвеев, Кирилл Готовцев, Евгений Елгин, Богдан Федотко, Тагир Гаджиев, Патрис Пеки, Виктор Гресев, Дмитрий Перов, Юрий Кушнарёв, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов, Василий Артемьев (капитан).

Ранее сборные России и Уругвая провели между собой восемь матчей, у обеих команд было по четыре победы.

9 июня подопечные Лина Джонса сыграют с командой Аргентины, а 15-го встретятся со сборной Намибии.

Из-за травм турнир пропускают Станислав Сельский, Денис Симпликевич и Никита Вавилин.