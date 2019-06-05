Плющенко: спасибо, мои прекрасные японские девушки

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фотографию его японских болельщиц. На снимке девушки держат в руках флаги России, на которых по-русски написано «Женя». 36-летний спортсмен принимает участие в шоу в Японии.



«Спасибо, мои прекрасные японские девушки» — написал Плющенко.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победитель финалов мировой серии Гран-при и 10-кратный чемпионом России.

31 марта 2017 года Евгений объявил о завершении спортивной карьеры и о переходе на тренерскую работу. Он открыл свою академию фигурного катания.