Йохауг: я не истеричка
Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как ей удаётся избегать болезней по ходу сезона.
«Я не истеричка и не боюсь здороваться с другими людьми за руку. Я не хожу повсюду со страхом заболеть. Я не боюсь встречаться с людьми, которые могут переносить болезнетворные бактерии. Я всё время в окружении людей и живу нормальной жизнью. Это помогает укреплять иммунную систему.
Наверное, дело и в генах тоже. Я вообще редко получаю травмы и болею. Длительные тренировки без перерывов важны для меня», — приводит слова Йохауг Dagbladet.
Йохауг вернулась после 18-месячной дисквалификации за использование содержавшего допинг крема для губ в начале сезона-2018/19.
Йохауг: выступление в Пекине? Олимпийское золото для меня уже не так значимо
- 5 июня 2019
-
13:48
-
13:33
-
12:49
-
11:49
-
10:18
-
09:27
-
09:18
-
00:58
-
00:21
- 4 июня 2019
-
22:46
-
21:04
-
20:43
-
20:28
-
19:47
-
19:31
-
18:45
-
18:36
-
17:56
-
16:54
-
16:17
-
15:14
-
15:13
-
14:50
-
13:24
-
12:43
-
11:45
-
10:52
-
09:57
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 3 июня 2019
-
23:45
-
23:11
-
22:36
-
22:28
Партнерский контент