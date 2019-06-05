Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Йохауг: я не истеричка

Йохауг: я не истеричка
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, как ей удаётся избегать болезней по ходу сезона.

«Я не истеричка и не боюсь здороваться с другими людьми за руку. Я не хожу повсюду со страхом заболеть. Я не боюсь встречаться с людьми, которые могут переносить болезнетворные бактерии. Я всё время в окружении людей и живу нормальной жизнью. Это помогает укреплять иммунную систему.

Наверное, дело и в генах тоже. Я вообще редко получаю травмы и болею. Длительные тренировки без перерывов важны для меня», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Йохауг вернулась после 18-месячной дисквалификации за использование содержавшего допинг крема для губ в начале сезона-2018/19.

Йохауг: выступление в Пекине? Олимпийское золото для меня уже не так значимо
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент