Трусова, Косторная и Щербакова побывали на тренировке сборной России по футболу
Российские фигуристки Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова присутствовали на тренировке сборной России по футболу. И футболисты, и группа фигуристов Этери Тутберидзе проводят подготовительные сборы в Новогорске.
Трусова, Косторая и Щербаков сфотографировались с ведущими игроками футбольной команды Артёмом Дзюбой, Алексеем и Антоном Миранчуками и их главным тренером Станиславом Черчесовым.
Фото можно посмотреть в «инстаграмах» Трусовой, Косторной и Щербаковой.
В июне национальная сборная России по футболу проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы—2020. 8 июня подопечные Черчесова примут команду Сан-Марино в Саранске, 11 июня сыграют в Нижнем Новгороде со сборной Кипра.
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