Биатлонист Поршнев — о фото с супругой: везде папарацци, нигде не спрятаться
Российский биатлонист Никита Поршнев, ставший мужем Анастасии Морозовой, опубликовал их совместное фото. Свадьба состоялась 10 мая в Саратове.
«Везде папарацци, нигде не спрятаться», — написал Поршнев.
Пост доступен в «инстаграме» Никиты Поршнева.
Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России. Морозова — победительница и призёр этапов Кубка IBU и чемпионата России.
Поршнев вошёл в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20, Морозова попала в резервную команду.
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря 2019 года.
Поршнев — о свадьбе с Морозовой: одной семьёй мы стали гораздо раньше
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