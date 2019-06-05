Биатлонист Поршнев — о фото с супругой: везде папарацци, нигде не спрятаться

Российский биатлонист Никита Поршнев, ставший мужем Анастасии Морозовой, опубликовал их совместное фото. Свадьба состоялась 10 мая в Саратове.

«Везде папарацци, нигде не спрятаться», — написал Поршнев.

Пост доступен в «инстаграме» Никиты Поршнева.



Поршнев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, победитель Универсиады-2019 в Красноярске в индивидуальной гонке, неоднократный чемпион России. Морозова — победительница и призёр этапов Кубка IBU и чемпионата России.



Поршнев вошёл в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20, Морозова попала в резервную команду.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря 2019 года.