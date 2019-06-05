В FIS объяснили изменения в формате «Тур де Ски»

Представитель Международной лыжной федерации норвежец Оге Скинстад прокомментировал изменение формата лыжной многодневки «Тур де Ски». С нового сезона вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Одной из причин такого решения стало то, что при прежнем формате следить за последним этапом было скучно. Между лыжниками были большие разрывы. Те, кто был силён на равнине, при подъёме отставали на пять минут и вообще не попадали в кадр.

Во-вторых, все пришли к выводу, что лыжникам сложно продержаться всю многодневку. В прошлый раз гонку завершили 30 женщин и 40 мужчин, а это половина от числа стартовавших», — приводит слова Скинстада Dagbladet.

В 2019 году «Тур де Ски» выиграли представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг.