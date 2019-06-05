Коляда выступит на шоу The Ice в Японии. В нём же поучаствует Загитова
Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2018 Михаил Коляда выступит в ледовом шоу The Ice в Японии, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Представления пройдут в трёх городах Страны восходящего солнца: Осаке (27–28 июля), Ниигате (30-31 июля и 1 августа) и Нагое (3–4 августа).
Вместе с Колядой на лёд выйдет россиянка Алина Загитова, американские фигуристы Натан Чен, его соотечественница Мэрайя Белл, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратный призёр чемпионатов мира японец Сома Уно и чемпионка мира среди юниоров 2016 года Марин Хонда, а также двукратный призёр чемпионатов мира китаец Цзинь Боян.
Ранее стало известно, что Алина Загитова может выступить на одном из японских шоу вместе со своей собакой Масару породы акита-ину.
Загитова: отвезу Масару на моё шоу в Японии, и она выйдет на лёд
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