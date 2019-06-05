Клебо ещё не подписал контракт с Норвежской федерацией лыжного спорта

Трёхкратный олимпийский чемпион, 23-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, получил отсрочку до 10 июня, чтобы подписать новый контракт с Норвежской федерацией лыжного спорта.
«Могу подтвердить, что мы ещё не подписали соглашение. Это контролируют папа и лыжная федерация. Вы получите более чёткий ответ, если спросите папу. О хорошо защищает меня от подобных вопросов», — приводит слова Клебо Langrenn.
Задержка в подписании контракта связана с активным общением спортсмена в соцсетях, пояснил менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.
«Это связано с изменениями в деталях соглашения. Старый текст контракта больше нельзя было использовать, а текст нового соглашения мы получили довольно поздно. Проще говоря, проблема в том, что десять лет назад лыжник был лыжником, когда разговаривал со СМИ или когда бегал гонки. Теперь он использует социальные сети 24 часа в сутки. Именно этот момент должен быть регламентирован. Когда представлять лыжный клуб и тех, кто занимается финансированием лыжного спорта, а когда можно делать заявления от себя и своих личных партнёров. Здесь не так много прецедентов, поэтому важно потратить время и договориться сейчас, чтобы не обсуждать это осенью и зимой», — сказал Бьервиг.
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