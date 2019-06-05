Мини-футбольная «Газпром-Югра» рассталась с Шаяхметовым

Руководством мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» принято решение не продлять трудовой договор с защитником основного состава Владиславом Шаяхметовым, сообщается на официальном сайте команды.

Шаяхметов выступал за клуб из Югорска с сезона-2014/15, когда команда стала чемпионом российской Суперлиги, затем были серебро и бронза Чемпионата, в 2015/16 и 2016/17 гг. А в июне 2018 г. команда стала двукратным чемпионом страны. Владислав являлся вице-капитаном команды.

За последние 5 лет «Газпром-Югра» также завоевал три Кубка России (2015/16; 2017/18; 2018/19) и Кубок УЕФА (2015/16).

Шаяхметов регулярно выступает в составе сборной России. 3 февраля 2019-го провёл свой 85-й поединок за главную команду страны и вышел в абсолютные лидеры по этому показателю.

В сезоне-2018/19 «Газпром-Югра» был лидером предварительного этапа чемпионата России, а в четвертьфинале уступил «Новой генерации» (счёт в серии – 1-3).