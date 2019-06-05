Новым заместителем министра спорта России назначена Ерастова

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Надежду Ерастову на должность статс-секретаря — заместителя министра спорта России. 3 июня глава российского правительства освободил от этой должности Наталью Паршикову в связи с переходом на другую работу.

«Назначить Ерастову Надежду Викторовну статс-секретарём — заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ерастова – юрист по образованию, в 2001 году окончила Российский новый университет. До 2010 года работала в Норильске. С 2011 года является заместителем руководителя Департамента спорта города Москвы. Также Ерастова возглавляет Всероссийскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.