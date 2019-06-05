Новым заместителем министра спорта России назначена Ерастова
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил Надежду Ерастову на должность статс-секретаря — заместителя министра спорта России. 3 июня глава российского правительства освободил от этой должности Наталью Паршикову в связи с переходом на другую работу.
«Назначить Ерастову Надежду Викторовну статс-секретарём — заместителем министра спорта Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Ерастова – юрист по образованию, в 2001 году окончила Российский новый университет. До 2010 года работала в Норильске. С 2011 года является заместителем руководителя Департамента спорта города Москвы. Также Ерастова возглавляет Всероссийскую федерацию танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
Паршикова освобождена от должности заместителя министра спорта России
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