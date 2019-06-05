Покер Земского вывел «Спартак» в 1/8 финала КЕЧ по пляжному футболу

Московский «Спартак» вышел в 1/8 финала плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который продолжается в Назаре (Португалия). В матче 1/16 финала «Спартак» нанёс поражение португальскому «Сотао» со счётом 6:2. Покер в составе красно-белых оформил Фёдор Земсков, по голу забили Владимир Раскин и Мохаммад Ахмадзаде.
Следующим соперником «Спартака» станет турецкий «Аланьяспор». В случае успеха красно-белые встретятся либо с португальской «Брагой», либо с французским клубом «Гранд-Мот».
Ранее в 1/8 финала вышли «Кристалл» из Санкт-Петербурга и саратовская «Дельта». За выход в четвертьфинал соревнований «Дельта» поспорит с венгерским «Щервы». Соперником «Кристалла» стал чемпион Украины «Евроформат-Бодон», переигравший испанский клуб «Ла Нусия» со счётом 2:0.
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