Пятиборцы объяснили неудачу на ЧЕ задержкой багажа в «Шереметьево»

Проблемы с грузчиками в аэропорту «Шереметьево» стали причиной неудачного выступления Дарьи Лопаткиной и Георгия Тарасова в смешанной эстафете на первенстве Европы среди юниоров по современному пятиборью в Джонкове (Польша). К этому выводу пришли в российской федерации этого вида спорта. Россияне заняли только седьмое место, проиграв победителям более трёх минут.



В последние дни в СМИ появились сообщения о том, что в «Шереметьево» катастрофически не хватает грузчиков — около 250 человек. Из-за этого прилетающим пассажирам приходится ждать чемоданы по несколько часов, а в улетающие лайнеры багаж не всегда успевают загрузить. Так получилось и с багажом пятиборцев. Сумки с экипировкой — а это фехтовальная амуниция (куртки, маски, шпаги), костюмы для верховой езды и для плавания, а самое главное, лазерное оружие, которое пристреливается и подгоняется под каждого спортсмена индивидуально, — к месту назначения не прилетели.



Тренеры попробовали одолжить что-то из обмундирования у соперников, но так как турнир только начинался, ничего из этой затеи не вышло.



«Пятиборцы — люди очень дружные и всегда готовы прийти друг другу на помощь. Но это был первый вид программы, впереди ещё весь турнир. Конечно, люди боялись поломки, которая отразилась бы на их выступлениях в будущем. В общем, нам ничего не дали.



К счастью, в местной детско-юношеской школе у меня работает тренером друг. К нему я и обратился за помощью. Он и его ребята собрали, что смогли. Поэтому, например, в фехтовании мы выступали в польских костюмах. Лопаткина еле-еле в куртку влезла, зато у Тарасова костюм был на три размера больше. Шпага нашлась одна на двоих, лазерный пистолет тоже, причем он был совсем не пристрелян, на нём невозможно было ввести поправки. Мы его пристреливали всю разминку, но так и не пристреляли», — приводит слова старшего тренера мужской юниорской сборной России Григория Бремеля пресс-служба федерации.