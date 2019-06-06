Президент ОКР: не рассматриваем возможность неучастия в Олимпийских играх — 2020

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что восстановление в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики и участие сборной России в Олимпийских играх – 2020 в Токио нельзя смешивать.

«Я хотел бы чётко разделить две темы: Олимпиада и восстановление в правах лёгкой атлетики. К сожалению, сейчас это зачастую смешивается в один коктейль, и СМИ ловко манипулируют понятиями в угоду громким заголовкам. Не только The Sunday Times, но и некоторые отечественные медиа. Суть же в том, что Олимпийские игры — это соревнования, в которых принимают участие национальные олимпийские комитеты (НОК) стран. ОКР был полностью восстановлен 1 марта 2018 года, не находится ни под какими санкциями, исполняет все свои обязанности, имеет права наравне с остальными НОКами, поэтому мы даже не рассматриваем возможность неучастия в следующих Олимпийских играх», — приводят слова Позднякова «Известия».

На днях в материале, опубликованном в The Sunday Times, британские журналисты сообщили, что Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 из-за фальсификации доказательств в деле легкоатлета Данила Лысенко, который нарушил антидопинговые правила (пропуск трёх допинг-тестов).