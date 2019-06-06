Биатлонисты Цветков и Слепов начали самостоятельный сбор в Санкт-Петербурге

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал, что начал сбор в Ленинградской области с тренировок на горном велосипеде.

«Как говорит Алексей Слепов: «Три дня дома и снова в бой!» Начинаем сбор в Санкт-Петербурге. Сегодня опробовал свой новый найнер», – написал Цветков на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Максима Цветкова.

Чемпион мира 2017 года в эстафете Цветков и обладатель Кубка IBU в общем зачёте в сезоне-2013/14 Слепов не вошли в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20 и тренируются отдельно от сборной.

Цветков завоевал 5 золотых медалей этапов Кубка мира в составе эстафетной команды России, В последней гонке сезона-2017/18 в Тюмени одержал единственную на данный момент личную победу на этапах Кубка мира, выиграв масс-старт.