Биатлонисты Цветков и Слепов начали самостоятельный сбор в Санкт-Петербурге

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал, что начал сбор в Ленинградской области с тренировок на горном велосипеде.
«Как говорит Алексей Слепов: «Три дня дома и снова в бой!» Начинаем сбор в Санкт-Петербурге. Сегодня опробовал свой новый найнер», – написал Цветков на своей странице в «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Максима Цветкова.
Чемпион мира 2017 года в эстафете Цветков и обладатель Кубка IBU в общем зачёте в сезоне-2013/14 Слепов не вошли в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2019/20 и тренируются отдельно от сборной.
Цветков завоевал 5 золотых медалей этапов Кубка мира в составе эстафетной команды России, В последней гонке сезона-2017/18 в Тюмени одержал единственную на данный момент личную победу на этапах Кубка мира, выиграв масс-старт.
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