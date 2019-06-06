Исполнительный директор — о восстановлении СБР в правах: в IBU не торопятся

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков поделился ожиданиями от заседания исполкома Международного союза биатлонистов, на котором будет заслушан доклад членов рабочей группы по восстановлению СБР в правах.



«Не думаю, что на заседании будет принято решение рекомендовать конгрессу восстановить СБР. Они никуда не торопятся. Тем более вопрос о восстановлении СБР не входит в официальную повестку заседания, они всего лишь заслушают членов рабочей группы. И даже если члены исполкома сочтут, что у нас всё хорошо, они не будут выносить именно такое решение. Они могут, например, констатировать, что всё хорошо. И раз критерии выполняются, то рабочей группе следует продолжить работу, готовясь к следующей встрече с нами. Она должна состояться в середине июля. Нас ознакомят с решением исполкома, прислав официальный протокол, а его они как-то небыстро пишут. Иногда две недели на это уходит, иногда больше



Есть важная составляющая восстановления СБР – финансовая. Мы её не успели обсудить, поскольку получили информацию за день до встречи с представителями IBU. На встрече решили, что подумаем и напишем в IBU письмо, в котором изложим позицию СБР по данному вопросу. Мы это письмо написали, направили в адрес рабочей группы. На исполкоме они изложат результаты встречи в Москве и ознакомят членов исполкома с нашим письмом. Соответственно, исполком решит, либо принять предложение СБР по финансам, либо откорректировать. Все критерии либо выполнены, либо находятся в стадии выполнения, если речь идёт о том, что должно происходить в постоянном режиме. Например, дополнительное тестирование нельзя провести и забыть, это постоянный процесс», – цитирует Голикова «РИА Новости».

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами.