Грищук — восьмой на шахматном турнире в Ставангере после второго тура

В Ставангере (Норвегия) продолжается международный шахматный турнир. После двух туров в лидеры вышел представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров. Россиянин Александр Грищук, потерпевший второе поражение подряд в формате «армагеддона», занимает восьмое место.



Согласно правилам на турнире не может быть ничьих. Если партия в классические шахматы не выявила победителя, то участники продолжают выявлять сильнейшего в «армагеддоне», перед которым назначается 15-минутный перерыв. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в «армагеддоне» – 1,5, за поражение в «армагеддоне» – 0,5, за поражение в основной партии – 0.

Шахматы. Турнир в Ставангере. Второй тур

Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США) — 0:1.

Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 1:0,

Юй Янъи (Китай) — Дин Лижэнь (Китай) — 1:0.

Вишванатан Ананд (Индия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0:1.

Фабиано Каруана (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1:0.



Турнирная таблица

1. Шахрияр Мамедьяров — 3,5 очка.

2-3. Магнус Карлсен, Юй Янъи — 3.

4. Фабиано Каруана — 2,5.

5-7. Уэсли Со, Динь Лижэнь, Левон Аронян — 2.

8. Александр Грищук — 1.

9-10. Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд — 0,5.

Турнир завершится 14 июня. В 2018 году победителем этих соревнований стал американец Фабиано Каруана.