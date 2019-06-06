Тарасова рассказала, почему талантливые фигуристки уезжают из России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему в последние годы в российским мужском фигурном катании не появляются звёзды первой величины, а также объяснил отъезд некоторых фигуристок в другие страны.



«Знаете, даже яблони не каждый год плодоносят. Они год плодоносят, год — нет. Отдыхают. Мне кажется, что женщины в принципе сильнее. Так уж получилось Но кто-то появится уже совсем скоро. Через несколько лет. Обязательно. Это волнообразный процесс. Не каждый год японская земля рождает таких гениев, как Юдзуру Ханю. Он так любит свою работу, у него потрясающий характер… И это всё плюс к его красоте и к абсолютному слуху, я ведь его помню с первого соревнования. А есть другие дети, которые ещё разговаривать не умеют, а уже тянутся к гаджетам, интуитивно нажимают какие-то кнопки.

Есть ли сейчас утечка талантливых спортсменов на Запад? Нет, сейчас нет никакой утечки. Просто одарённых девочек сейчас много, они не могут ждать, они уезжают, чтобы их талант не пропал. Чтобы они выступали за другую страну, но всё-таки выступали.



Мы же не можем быть вредителями. Существуют международные правила, по которым мы отдаём их в другую страну, чтобы талант развивался. Нам будет сложно, потому что уезжают очень хорошие. Но держать их нельзя, это несправедливо по отношению к детям. Только в этом смысле есть отток людей", — цитирует Тарасову ТАСС.