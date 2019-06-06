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Тарасова: если позовут работать тренером, пойду в тот же день

Тарасова: если позовут работать тренером, пойду в тот же день
Другие / Фигурное катание 0

Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса 72-летняя Татьяна Тарасова рассказала, почему в последнее время не занимается тренерской работой, а выступает в качестве консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию.

«Так сложилась моя жизнь. Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь и мои знания теперь не нужны… А это моя основная работа, очень тяжело это переживала.

Я никогда никого не звала, они все сами приходили. У меня были группы, как и у всех тренеров, там мы и растили своих чемпионов. Проходили большой путь.

Есть ли надежда, что вновь стану тренером? Если меня позовут — я пойду. В тот же день", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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