Тарасова: если позовут работать тренером, пойду в тот же день
Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса 72-летняя Татьяна Тарасова рассказала, почему в последнее время не занимается тренерской работой, а выступает в качестве консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию.
«Так сложилась моя жизнь. Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь и мои знания теперь не нужны… А это моя основная работа, очень тяжело это переживала.
Я никогда никого не звала, они все сами приходили. У меня были группы, как и у всех тренеров, там мы и растили своих чемпионов. Проходили большой путь.
Есть ли надежда, что вновь стану тренером? Если меня позовут — я пойду. В тот же день", — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Тарасова рассказала, почему талантливые фигуристки уезжают из России
- 6 июня 2019
-
10:19
-
09:44
-
09:31
-
09:24
-
00:56
-
00:32
-
00:01
- 5 июня 2019
-
23:20
-
23:06
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:33
-
19:12
-
18:28
-
18:05
-
17:43
-
17:41
-
16:34
-
15:52
-
14:41
-
14:33
-
13:48
-
13:33
-
12:49
-
11:49
-
10:18
-
09:27
-
09:18
-
00:58
-
00:21
- 4 июня 2019
-
22:46
-
21:04
-
20:43
-
20:28
Партнерский контент