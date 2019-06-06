Рекордсмен мира пловец Колесников, перенёсший операцию, готовится к ЧМ

Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, сообщил, что трёхкратный чемпион Европы 2018 года, действующий рекордсмен мира в плавании на 50 м на спине россиянин Климент Колесников готовиться выступить на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанциях 50 и 100 м. Ранее появилась информация о том, что у спортсмена возникли проблемы со здоровьем.



«Климент, скажем так, сейчас два раза в день заходит в воду и старается сохранить свою физическую форму. Нам предстоит ещё обсудить некоторые вопросы с медиками. Но вопрос о его неучастии в чемпионате мира сейчас не стоит, Колесников находится в составе сборной.



Нужно определиться с тем, будет ли он плыть в Южной Корее на всех дистанциях, на которых планировал. Или от чего-то откажется. Сейчас он в облегчённом варианте готовится плыть на дистанциях 50 и 100 метров, а 200 метров мы на время отставляем в сторону. Подготовка к этой дистанции достаточно сложная и серьёзная», — цитирует Чепика ТАСС.



Чемпионат мира по водным видам спорта стартует 12 июля.

Чепик: говорить о завершении карьеры Колесникова не имеет смысла