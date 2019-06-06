Ягудин: у меня почти нет колена и бедро начало издавать невероятные звуки

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин сравнил нагрузку от выступления на соревнованиях и в шоу.
«Скажу так: в спорте было тяжелее психологически, безусловно. Физическая составляющая у тебя была «на ура»: ты каждый день тренируешься. В профессиональной жизни, когда существуют эти гастроли и спектакли, где ты действительно не один раз выступаешь, физически, конечно, тяжело. Но здесь к гадалке не ходи – мне 39 лет. Не надо ничего выдумывать, организму со временем становится всё сложнее и сложнее. Помню, где-то год назад говорю жене: «Тань, что-то как-то тяжело». На что она отвечает: «Лёш, ты в паспорт-то посмотри. Напомнить, сколько тебе лет?».
И, безусловно, травмы: у меня почти нет колена, скрипит моё бедро, которое я поменял много лет назад. Оно начало издавать невероятные звуки – наверное, сигнал к тому, что скоро надо будет вновь менять.
Честно признаюсь, физически тяжело. «Ромео и Джульетта» проще, а «Кармен» — тяжёлый спектакль: появление тореадора, сразу встык идёт номер с Кармен, через один два-номера у меня быстрое переодевание», — цитирует Ягудина «Невский спорт».
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