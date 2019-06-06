Вирер выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада.

«Сможет ли королева Доротея Вирер после победы в общем зачёте Кубка мира завоевать титул на фестивале Мартена Фуркада?» — говорится в сообщении.

Пост доступен на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».

Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдет двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг.