Вирер выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер вошла в число участников лыжероллерного фестиваля французского биатлониста Мартена Фуркада.
«Сможет ли королева Доротея Вирер после победы в общем зачёте Кубка мира завоевать титул на фестивале Мартена Фуркада?» — говорится в сообщении.
Пост доступен на странице Martin Fourcade Nordic Festival в «Инстаграме».
Фестиваль пройдёт с 31 августа по 1 сентября во французском городе Анси. Помимо самого Фуркада в соревнованиях примут участие норвежец Йоханнес Бё, итальянка Лиза Виттоцци, а также российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова. На старт также выйдет двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг.
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