Путин — иностранной журналистке: готов с вами встретиться на татами

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств выразил готовность поработать на татами с исполнительным редактором по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, сообщает ТАСС.

Узнав, что Мэтисон увлекается тайским боксом, глава государства сказал: «Вы меня запугиваете прямо с самого начала — парадокс».

Журналистка призналась, что не осмелилась бы сразиться с Путиным в боксёрском бою. Президент также отметил, что не вышел бы Мэтисон на ринг: «Не потому, что вы — дама, а потому, что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, готов с вами выйти, поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю».