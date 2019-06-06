Путин — иностранной журналистке: готов с вами встретиться на татами
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств выразил готовность поработать на татами с исполнительным редактором по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, сообщает ТАСС.
Узнав, что Мэтисон увлекается тайским боксом, глава государства сказал: «Вы меня запугиваете прямо с самого начала — парадокс».
Журналистка призналась, что не осмелилась бы сразиться с Путиным в боксёрском бою. Президент также отметил, что не вышел бы Мэтисон на ринг: «Не потому, что вы — дама, а потому, что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, готов с вами выйти, поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю».
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