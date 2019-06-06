Россиянин может получить серебро Олимпиады-2012 из-за дисквалификации соперника

Допинг-проба В серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в гребле на байдарках и каноэ литовца Евгения Шуклина дала положительный результат. В начале февраля спортсмен получил письмо из лаборатории в Лозанне с указанием, что сданная им на Играх-2012 допинг-проба оказалась положительной. В пробе был обнаружен туринабол.

При этом в письме была указана фамилия дисквалифицированной армянской тяжелоатлетки Мелине Далузян, но присутствовали все остальные данные Шуклина, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на LRT. Проверка пробы B подтвердила нарушение антидопинговых правил литовцем.

По словам Шуклина, он не будет предпринимать никаких действий, не получив от Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета официального письма по итогам его дела.

Если нарушение антидопинговых правил всё же подтвердится, Евгению нужно будет вернуть серебряную награду и призовые в размере $ 58 тыс. Если МОК лишит Шуклина серебра соревнования каноистов на дистанции 200 м, то эта награда перейдёт россиянину Ивану Штылю, а бронза — испанцу Альфонсо Бенавидесу.