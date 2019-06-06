Биатлонист Елисеев тренируется в Саранске под руководством отца

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, биатлонист Матвей Елисеев, пропустивший первый сбор с командой в Белокурихе, сейчас тренируется в столице Мордовии – Саранске под руководством своего отца.



«У папы здесь сборы с младшими учениками, и мы решили, что и мне будет полезно приехать в Саранск. Здесь есть стрельбище и можно поработать над своей стрельбой. Впереди — сборы в Чайковском и Токсово, но там тренеры российской команды не смогут мне уделить столько персонального внимания, а здесь я постоянно под «присмотром» папы, который является моим личным тренером.

Саранске я последний раз был зимой пять или шесть лет назад, точно не помню, это был отбор на первенство Европы по биатлону. Мне здесь нравится – хорошая лыжероллерная трасса, интересные повороты, хороший беговой круг. В основном занимаюсь стрелковой подготовкой. Физику тоже поддерживаю, но иногда позволяю себе пропускать тренировки, ещё есть время до начала сезона, и можно пока не так активно себя «мучить» подготовкой.

В межсезонье планирую принять участие в чемпионате России по летнему биатлону, потом, если даст добро тренерский штаб сборной, съезжу на летний чемпионат мира», – приводит слова Елисеева «Инфо-РМ».