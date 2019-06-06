Ватерполистки России уступили США в групповом матче Суперфинала Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло в заключительном матче группы B Суперфинала Мировой лиги уступила команде США со счётом 7:12 (3:5, 0:2, 3:3, 1:2).
Американки выиграли три матча и заняли первое место в группе. Российская команда, которая ранее одержала победы над канадками (19:17, пен.) и представительницами Венгрии (14:9), набрала пять баллов и стала второй.
Соперницы сборных США и России определятся после того, как в группе А пройдут матчи между командами Нидерландов и Австралии, а также представительницами Китая и Италии.
Групповой этап Суперфинала Мировой лиги завершится сегодня, 6 июня. По правилам турнира, ни одна из команд не покинет соревнования до стадии плей-офф.
Четвертьфиналы плей-офф пройдут завтра, 7 июня. Финальный матч состоится 9 июня. Победитель турнира получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года.
Сборная России, которая выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне заняла третье место. Действующим чемпионом является команда США. Американки выигрывали турнир пять лет подряд начиная с 2014 года.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия
Женщины. Групповой этап. Группа B. 3-й тур
США — Россия – 12:7 (5:3, 2:0, 3:3, 2:1).
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