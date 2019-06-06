ВФЛА расследует возможное нарушение условий дисквалификации тренером Мохневым

Всероссийская федерация легкой атлетики инициирует расследование по возможному нарушению условий дисквалификации тренером Владимиром Мохневым, об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

«ВФЛА неоднократно информировала спортивное руководство Курской области о том, что тренер Мохнев отбывает длительную дисквалификацию и не может работать со спортсменами, выступающими на официальных стартах ВФЛА. Мы просили пресекать попытки продолжения его деятельности в качестве тренера и предупреждали о последствиях для тех атлетов, кто шел с ним на сотрудничество.

Узнав о возможном нарушении Мохневым условий дисквалификации, мы поставили об этом в известность РУСАДА и спортивное руководство Курской области и предложили провести разбирательство. Если факт нарушения имеет место, то все причастные должны понести наказание", — приводит слова Юхаревой ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Мохнев, тренер Валерий Волков и врач Сергей Португалов нарушили решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.