Дисквалифицированный тренер Мохнев: могу ходить куда хочу. Я что, прокажённый?

Российский тренер Владимир Мохнев прокомментировал своё общение со спортсменами, которое ему запретили по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я могу ходить куда хочу. Могу подойти к кому захочу. Или я прокажённый? Покажите мне закон, который я нарушил. Российский закон», — приводит слова Мохнева Reuters.

16 мая 2019 года репортер увидел Мохнева на спортивном стадионе в городе Курске. Тренер давал указания семи бегунам, записывал их время прохождения круга и в какой-то момент выходил на беговую дорожку во время разминки давать указания.

Специалист был отстранён на 10 лет за нарушения правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся владения и сбыта запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ.

ВФЛА расследует возможное нарушение условий дисквалификации тренером Мохневым