Знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске станет самбист Осипенко

Знаменосцем сборной команды России на церемонии открытия Европейских игр в Минске станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.
«Торжественные проводы Олимпийской команды России в Минск состоятся 16 июня в рамках Всероссийского олимпийского дня, который пройдёт в спорткомплексе «Лужники». Знаменосцем нашей делегации на церемонии открытия II Европейских игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко», — сообщает сайт Олимпийского комитета России.
Как отметил президент ОКР Станислав Поздняков, в Минске выступят 225 российских спортсменов, в том числе пять олимпийских чемпионов – Адбулрашид Садулаев и Наталья Воробьёва (спортивная борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачёва (художественная гимнастика). К сожалению, травму получила Алия Мустафина, которая пропустит эти соревнования.
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