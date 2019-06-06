Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске станет самбист Осипенко

Знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске станет самбист Осипенко
Другие / Европейские игры 2019 0

Знаменосцем сборной команды России на церемонии открытия Европейских игр в Минске станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

«Торжественные проводы Олимпийской команды России в Минск состоятся 16 июня в рамках Всероссийского олимпийского дня, который пройдёт в спорткомплексе «Лужники». Знаменосцем нашей делегации на церемонии открытия II Европейских игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко», — сообщает сайт Олимпийского комитета России.

Как отметил президент ОКР Станислав Поздняков, в Минске выступят 225 российских спортсменов, в том числе пять олимпийских чемпионов – Адбулрашид Садулаев и Наталья Воробьёва (спортивная борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачёва (художественная гимнастика). К сожалению, травму получила Алия Мустафина, которая пропустит эти соревнования.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент