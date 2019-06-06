Фигуристка Константинова сфотографировалась в свадебном платье
Российская фигуристка Станислава Константинова разместила в своем «инстаграме» фотографию, на которой она позирует в свадебном платье с белой борзой в парке «Коломенское».
18-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга никак не подписала снимок. Но получила комментарии в виде сердечек от других фигуристок — Евгении Медведевой и Александры Степановой.
Фото доступно на странице Константиновой в «Инстаграме».
В прошедшем сезоне Константинова выиграла бронзовую медаль на зимней Универсиаде в Красноярске, а также заняла четвёртое место на чемпионате России, где уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной. Помимо этого, спортсменка является серебряным и бронзовым призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров.
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