Фигуристка Константинова сфотографировалась в свадебном платье

Российская фигуристка Станислава Константинова разместила в своем «инстаграме» фотографию, на которой она позирует в свадебном платье с белой борзой в парке «Коломенское».

18-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга никак не подписала снимок. Но получила комментарии в виде сердечек от других фигуристок — Евгении Медведевой и Александры Степановой.

Фото доступно на странице Константиновой в «Инстаграме».

В прошедшем сезоне Константинова выиграла бронзовую медаль на зимней Универсиаде в Красноярске, а также заняла четвёртое место на чемпионате России, где уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной. Помимо этого, спортсменка является серебряным и бронзовым призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров.