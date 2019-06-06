Польша — единственный кандидат на проведение Европейских игр 2023 года
Национальный олимпийский комитет Польши стал единственным, кто подал заявку на проведение Европейских игр 2023 года. Соревнования планируется провести в городе Краков.
«Последний срок подачи заполненных документов о праве принимать третий турнир Европейских игр в 2023 году завершился 31 мая. Европейские олимпийские комитеты рады подтвердить, что нам поступила одна совместная заявка от НОК Польши на проведение соревнований в городе Краков и Малопольском воеводстве», — говорится на официальном сайте EOK.
Официальные выборы хозяев Европейских игр 2023 состоятся на внеочередной Генеральной ассамблее ЕОК в Минске 22 июня.
Ранее сообщалось, что за право принять Европейские игры – 2023 планировала Казань.
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