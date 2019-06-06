РУСАДА: тренер может сидеть на трибуне, работу со спортсменами надо ещё доказать

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию вокруг тренера по лёгкой атлетике Владимира Мохнева. Он был замечен за работой вопреки запрету Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы следим за всеми дисквалифицированными тренерами без исключения. Их не так много, мы всех их знаем, они все в поле нашего зрения. Нет такого, что кто-то чем-то занимается, а мы не в курсе. Если мы пока об этом не говорим, это не означает, что мы не знаем. Факты работы дисквалифицированных специалистов могут быть, и, возможно, такой случай даже не один.

Некоторые специалисты, дисквалифицированные на какой-то срок или пожизненно, продолжают выполнять функции тренера. Но момент очень тонкий, факт работы надо доказать, и над этим работает наш отдел расследований, и мы, конечно, всячески приветствуем, если нам сообщают о подобных фактах.



Прийти и сидеть на трибуне он может, а то, что он даёт профессиональные советы, ведёт тренировку, даёт консультации по выполнению упражнений, надо ещё доказать. Но мы работаем, и в прошлом году был зафиксирован факт работы Чегина в Киргизии, в этом году есть ещё ряд наработок, когда нашим сотрудникам удаётся фиксировать процесс вовлечения в профессиональное сотрудничество дисквалифицированных тренеров», — приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Мохнев, тренер Валерий Волков и врач Сергей Португалов нарушили решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.

Дисквалифицированный тренер Мохнев: могу ходить куда хочу. Я что, прокажённый?